Fatih Tekke'den Ferencvaros maçı açıklaması: 'Biz mükemmel değiliz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros ekibini ağırlayacakları ilk maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İyi bir rakibimiz var. Zor bir maç olacak. Bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Çift maç olarak düşünmeliyiz. Yarına hazırız. Ümidim, taraftarımızla birlikte avantajlı bir skorla ikinci maça gidebilmek."

"BENİM SANCIM BİTMİYOR"

"Takımın zamana ihtiyacı var ama daha iyi olacağız. Yarın zor bir maç oynayacağız ama bu sene, daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir kadroya sahibiz. 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek, özellikle de önümüzdeki bu 4-5 maç."

"Benim sancım bitmiyor. Trabzonspor'un teknik direktörü olarak 18. aya yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Geldiğimizden bu yana yapılan başarı, oyunculara ait. Burada bizim yaptığımız ciddi zaman harcamak, en doğru işi yapmak. Bu sene de aynı olacak."

"BU SENE DAHA KULLANILABİLİR BİR KADROYA SAHİBİZ"

"Oyunculuğumda kazandığım kupanın yolculuğunu çok iyi hatırlıyorum. Trabzonspor ile uzun süre sonra Avrupa Ligi’ne katılabilme durumu geçen sene oyuncularımız ile başarabildiğimiz bir durum. Mevcut kadromuzu kurarken ve kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Birçok maçta oyuncuların belki bir kısmı değişecek. 3 kulvarda yarışacağımız bir sezon olacak. Ernest Muçi, Batagov ve Folcarelli’nin gelmesiyle geçen yıldan iyi olduğumuz kesin ama Kasımpaşa maçından sonra söyledim 4-5 maçlık bir ritim bulmamız gerek. Zor bir maç oynayacağız ama bu sene daha kullanılabilir bir kadroya sahibiz. 3 kulvarda tek konsantrasyonumuz maç maç gitmek."

"150 İLE 40 KALİTE KIYASI DEĞİL"

-Önlem almayı düşündüğünüz kimse var mı?

Fatih Tekke: "Avrupa Ligi maçlarında kiminle oynadığınızın bir önemi yok. Her maç zordur. Kaliteli oyuncuları var ama kimseye önlem almayacağız.

40 milyon Euro'luk takım dediğinizde, 150 milyon Euro'luk takım dediğinizde, ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey, kaliteyi izah eden bir şey değil bu.

Avrupa Ligi takımlarının, oynama alışkanlıkları, ülkemizdeki takımlardan daha fazla. Bunu dün de gördük, daha önce de gördük. Her maç zor.

Türkiye'deki bir takımın 150 milyon Euro olması, transferin koşullarıyla ilgili bir şey, kalite açısından değerlendirilemez o.

Oynayacağımız rakibin, en fazla para kazanan oyuncusu ne kadar kazanıyordur mesela? Belki bizimkilerin 3'te biri kadar mesela. O oyuncular, bu pazarın içerisine girebilmek için daha fazla isteyecekler. Biz daha fazla istemeliyiz. Oyuncularıma da bunu söyledim.

Arada 4 kat kalite farkı var denemez. Bu doğru bir bakış açısı değil. Bu, dünya futbolundaki koşullarla ilgili bir şey.

Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Trabzonspor, sahada her rakibine saygı göstermeli, kendi performansının da en yükseğini göstermeli. Taraftarımızla birlikte, oyun planlarımızla birlikte ikinci maç için avantajlı bir skorla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnancımız var.

150 ile 40 kalite kıyası değil."

"BİZ MÜKEMMEL DEĞİLİZ"

"Biz mükemmel değiliz. Her takımda olduğu gibi sorunlarımız var. Sakatlarımız, eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız diyorum. Biz inanıyoruz. Oyuncularımıza inanın. Çok daha iyi olacaklar."