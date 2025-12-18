Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması: 'Maça dair en önemli taraf...'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahalarında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısına dikkat çeken Tekke, rakibi tebrik ederek sözlerine başladı. Deneyimli teknik direktör, takımının oyuna yeterince giremediğini vurgulayarak, "İlk yarı için Alanyaspor'u kutlamak lazım. Biz ilk yarı oyunun içinde yoktuk. Bu duyguyla oynadığınızda hiçbir maç kolay olmuyor. Beşiktaş maçı sonrası bu maçın zor geçeceğini maç başında da söylemiştim. Bugün de beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

"BU SONU Ç İYİ OLMADI"

Grup dengelerine de değinen Fatih Tekke, alınan sonucun önemine dikkat çekti. Tekke, "Önümüzde Başakşehir maçı var ve diğer iki rakibin birbiriyle oynayacağı bir karşılaşma bulunuyor. Bu nedenle bu sonuç bizim için hiç iyi olmadı" diye konuştu.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu belirten Tekke, yapılan değişikliklerin ardından üstünlüğü ele geçirdiklerini söyledi:

"İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun her anlamda hâkimi bizdik. Kazanabilirdik, fırsatlar da bulduk. Rakibin yakaladığı bir pozisyon vardı; kalecimiz Onur'u tebrik ediyorum, karşı karşıya çok önemli bir kurtarış yaptı."

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Alanyaspor'un ilk yarıdaki oyun planına da eleştiri getiren Trabzonspor Teknik Direktörü, "Alanyaspor ilk yarıda oyunun neredeyse tamamını bozdu. Bu benim açımdan kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü bu duyguyla ve bu şekilde bir planlama yapmamıştık" dedi.

Sakatlık durumlarına da değinen Fatih Tekke, pazartesi günü oynanacak maç öncesinde temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Pazartesi bir maçımız var ve sakatlıklarımız bulunuyor. Bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Arka arkaya çok fazla sakatlık yaşadık. Allah'a şükür, bugün yeni bir sakatlık vermedik. Maça dair en olumlu taraf da bu" ifadelerini kullandı.