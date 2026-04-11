Fatih Tekke'den penaltı tepkisi: 'Tartışmaya açık'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Kritik maç 1-1 sona erdi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Fatih Tekke, “Belki de ligde ilk defa bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Bu maçta iyi oynadık. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik. Dedim, bu periyot zor. Haftaya yine zor maç var. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz, yapacak bir şey yok” dedi.