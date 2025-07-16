Fatih Tekke'den transfer açıklaması: 'Ben birini çok istediğimde olmuyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Transferde eksik bölgeleri tek tek sıralayan Tekke, "En az iki orta saha, bir kenar ve bana göre bir stoper lazım. Bunu takıma da söyledim. 32 oyuncu var, gidecekler de önemli. Yavaş ilerliyor, bizden kaynaklı değil. Başkan ve tüm ekip elinden geleni yapıyor. Biraz yavaş kaldık" ifadelerini kullandı.

"JEREMIE BOGA'YI ÇOK İSTİYORUM"

İsmi gündemde olan Jeremie Boga için de konuşan Tekke, "Jeremie Boga'yı çok istiyorum ama ben birini çok istediğimde olmuyor" diyerek sürece dair temkinli konuştu.

Tekke, transferlerin kısa sürede sonuçlanabileceğini belirterek, "Saul Niguez ve Cameron Puertas'ın durumlarını başkanımızdan öğreniyorum. Başkanımız olumlu ilerlediğini söylüyor. Bugün, yarın bitebilir gibi söyledi. Bekliyoruz. Transferlerin hızlı gelmesini istiyorum açıkçası" dedi.

"YERLİ KALECİ KOLAY DEĞİL"

Uğurcan Çakır'ın yedeği konusunda da konuşan Tekke, "Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin arkasında Türk, ikinci kaleci bulmak kolay değil. Bir, iki isim gündemde. Olmazsa da eldeki oyuncular da bizim oyuncularımız. Gençler de hazır olacak, yaşı ne olursa olsun" açıklamasında bulundu.