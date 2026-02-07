Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi: 'Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u Onuachu (2) ve Muçi'nin golleriyle 3-0 yendi. Bordo mavililer puanını 45 yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Kritik galibiyet aldıklarını vurgulayan Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız" dedi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, Zubkov'un Fenerbahçe maçına yetişemeyeceğini açıkladı.

"Zubkov’un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde."