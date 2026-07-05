Fatih Terim'den UEFA Kupası finali sözleri: 'Hagi atılmasaydı...'

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, YouTube kanalında Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve 17 Mayıs UEFA Kupası finaliyle ilgili itiraflarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Her maç birbirinden daha hareketli ve enteresan geçti. Her maçın kendine ait bir hikayesi var. Brezilya - Japonya'ya bakıyoruz, uzatmalarda sonuçlandı. Almanya - Paraguay maçında Almanya elendi. Hollanda - Fas için sürpriz diyemem. İlk günden beri Meksika'ya da dikkat edilmesi gereken bir takım olarak bakıyorum. İngiltere ile eşleştiler. Tarihi stadyumlarında oynayacaklar. İngilizler için de nostalji olabilir. Agresif, iyi pas yapan ve oyunun iki yönünü iyi oynayan bir Meksika gördük. Dikkat çekici maçlardan biri olacak."

"YEŞİL BURUN EN BÜYÜK SÜRPRİZ OLABİLİRDİ"

"En büyük sürpriz, tabii ki Yeşil Burun olabilirdi. Düşünün, yurt dışında yaşayan vatandaşları adadakilerden fazla; nüfusları 500 binin bile altında. Garry Rodrigues de oralı, o da kadroya girebilirdi. Aile ve kültür bağlarını araştırıp farklı ülkelerde yetişen oyuncuları buluyorlar. Mesela İrlandalı stoperin babası oralı. Bu bağlantılar sayesinde güçlü bir kadro kurdular ve Messi'li favorilerden birine karşı ciddi direnç gösterdiler."

"Her biten maçtan, penaltılı elenen maçtan sonra bir takım kural teklifleri geliyor. Bana zorlama geldi. Bir tanesi diyor ki, gol atıncaya kadar oynasınlar, bir tanesi 18'in üzerinden şutlar çekilsin, bunlar saçma artık. Bazısı şaka yollu gibi geldi bana. Bana ciddi eleştirenler de var. Şu andaki kural, yapılacak en iyi kural. Eğer bir şey yapılacaksa, iki 15 yerine tek 20 dakika oynanmalı. Bence en doğru kural şimdilik bu."

"ALTIN GOLE UZAK DEĞİLİM AMA..."

"Altın gole uzak değilim açıkçası. Ama ben 15-15'ten ziyade 20 geliyor aklıma, tek blok, bir defa 20 dakika."

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in, "Penaltılara hazırız" sözleri hakkında:

"Ben yadırgadım açıkçası. Penaltılara da hazırız manasında söyledilerse saygı duyarım ama direkt maçı söylemeden bunu söylemek doğru değil. Birinci tezim daha doğru geliyor bana ama penaltılara da çalışılabilir."

"Ben maçtan bir gün önceki antrenmanda penaltı atışları yaptıran bir hoca değilim. Benim oradaki dayanağım; oyuncu 'Biz penaltılara kalmayı planlıyormuşuz' gibi algılar. Çok net. Acaba defans mı oynayacağız, acaba beraberliğe mi oynayacağız? Beni tanımalarına ve niyetimi bilmelerine rağmen 'Acabalar' sıkıntı yaratabilir."

17 MAYIS UEFA KUPASI FİNALİ SÖZLERİ

"UEFA Kupası finalinde penaltılar için kafamızda 7-8 kişi vardı. Neden 7-8? Her an bir tanesi 'Hocam ben iyi değilim' diyebilir. Hagi atılmasa, penaltı atmayacak mıydı? Adam frikiği penaltı gibi atıyor. Tabii ki atacak."

"Hagi'nin atıldığı anı görmedim önce. Kulübede bir değişiklik için konuşuyordum. Herkes aynı anda oraya bakınca bir şey olduğunu anladım. Kırmızı kartı görünce başka bir formüle geçtik. Penaltıya gelecek olursak, Hagi atacaktı. Beşinci penaltıyı Capone atacaktı. Ona kısmet olmadı. Popescu ile bitti."

"ARDA BEN ATARIM DEDİ"

-"Euro 2008'de de penaltılarda ilk atma tartışması yaşandı. Sonra topu Arda'ya verdiniz."

"Hocam ben atarım dedi. Olayın hem sinir hem ciddiyet tarafını kaldırmak lazım. Yani atamazsan yandık olayından çıkmalısınız. Atamazsan atamazsın. Daha 4 tane var göndereceğimiz. Rahat göndermelisiniz. Penaltı rahat insanların işi. En sonunda rahat olacaksınız."

FERNANDO MUSLERA'YA DESTEK

"Fernando'nun maçtan sonraki ruh halini tahmin edebildim, mesajlaştık. Bazen sesinizi duymak isterler, bazen de gönül sesinizi duyurmak istersiniz.

Şimdi baktığımızda Nando 40 yaşında. Buna rağmen "Ben bu ülkeye hizmet edeceğim" demiş. Bu çok onurlu bir davranış. Milli takımda da zirvede, değil mi? Zirvede rüzgarlar sert eser.

Ancak rüzgarlar sert estikçe ne kadar yukarıda olduğunuzu anlarsınız. Ama unutulmaması gereken bir şey var: Futbol bir takım oyunudur. Bir kişiye yüklenmek doğru değil."