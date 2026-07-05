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Real Madrid, Denzel Dumfries transferini resmen açıkladı!

Real Madrid, Denzel Dumfries transferini resmen açıkladı!

5.07.2026 15:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid, Denzel Dumfries transferini resmen açıkladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, Inter forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Denzel Dumfries'i renklerine bağladı.
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Real Madrid, Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries transferi için Inter ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Inter arasında Denzel Dumfries'in bonservis transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

28 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Yapılan anlaşmaya göre Hollandalı sağ bek, 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak şekilde kendisini önümüzdeki dört sezon boyunca Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geride kalan sezon Inter forması ile 28 maça çıkan Dumfries, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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