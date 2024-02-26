Fatih Terim: 'Her şeyi düzelteceğiz'

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Kifisia ile 1-1 kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:47
Fatih Terim: 'Her şeyi düzelteceğiz'
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Fatih Terim, Kifisia ile 1-1 kaldıkları maçın ardından konuştu.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Her şey iyiydi; ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık" dedi.

Her şeyi düzelteceklerini söyleyen Terim, "Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Playofflarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.


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