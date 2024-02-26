Fatih Terim: 'Her şeyi düzelteceğiz'
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Kifisia ile 1-1 kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.
Fatih Terim, Kifisia ile 1-1 kaldıkları maçın ardından konuştu.
Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Her şey iyiydi; ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık" dedi.
Her şeyi düzelteceklerini söyleyen Terim, "Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Playofflarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- Damadı, iddiayı doğruladı
- 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
- ‘Adam taşıyorlar’ iddiası
- ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
- Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
- 'Karadeniz patlayacak' sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’