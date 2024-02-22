Fatih Terim: 'Panathinaikos bitti demeden bitmez'
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim kazandıkları PAOK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçı nefes kesti. Panathinaikos, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında PAOK'u konuk etti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-1 biten karşılaşma penaltılara uzadı.
Panathinaikos penaltılarda PAOK'u eleyerek finale yükselen taraf oldu.
Yeşil beyazlıların teknik direktörü Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada, "Tıpkı Olympiakos maçı gibi zor bir maçtı. Panathinaikos 'bitti' diyene kadar bitmez. Biz skoru korumak istiyorduk ve öyle oynadık. Son ana kadar oyunun peşinde koştuk, oyun içinde oynamadıklarımızı son dakikalarda oynadık. Futbol böyledir. Panathinaikos ne olursa olsun finaldedir. Son ana kadar mücadele eden oyuncularıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM'DEN PAYLAŞIM
Fatih Terim maç sonu Instagram hesabından maç sırasında taktığı şapkayı paylaştı. Şapkanın üzerinde bugünün tarihi yer aldı.
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