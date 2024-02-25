Fatih Terim'e kendi evinde şok! 10 kişi kalan Panathinaikos direnemedi!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 23:24

Güncelleme: 25.02.2024 - 23:24

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile karşılaştı.

Stadio Apostolos Nikolaidis'te oynanan maç 1-1 eşitlike sona erdi. Panathinaikos, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Fatih Terim'in takımında Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Konuk ekip Kifisia, 10 kişi kalan rakibi karşısında 68. dakikada Willian Arao'nun kendi ağlarına attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

Panathianikos'un 59. dakikada Palacios'un bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

66. dakikada Kifisia'nın kornerden yakaladığı net pozisyonda, kendi kalesine gol atan Arao topu çizgiden aldı.

Panathinaikos bu sonucun ardından ligde 52 puanla 3. sırada kaldı. AEK 55 puanla zirvede yer alırken, PAOK 54 puanla 2. sırada haftayı kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında Pao, Aris ile karşılaşacak. Kifisia ise Asteras ile oynayacak.