Fatih Terim yeni transferi açıkladı: 'İmzaya geliyor'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 23:57

Güncelleme: 21.01.2024 - 23:57

Fatih Terim, Asteras Tripolis'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Zor bir rakibe karşı oynadık ve havada bize yardımcı olmadı. İlk yarı mükemmel değildik ama ikinci yarı oyunumuzu geliştirdik. Golü bulduk, daha fazlasını da yapabilirdik. Hakem ikinci yarı oyunculara yardım etti, çok sık oyunu durdurmadı. Topla oynayan takımlar için oyunun kesilmemesi çok önemli" dedi.

Şampiyonlukla ilgili Terim, "Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz ama zor şartlardan geçiyoruz. Ne olursa olsun zor durumlarla başa çıkmanız gerekir. Zor günler mutlaka olacaktır. Bununla başa nasıl çıkılır bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

"VITOR HUGO GELDİ, BAKASETAS DA GELİYOR"

Bakasetas ile ilgili de konuşan Terim, "Bakasetas yarın(pazartesi) gelecek. Galatasaray'ı çalıştırdığım dönemde Trabzonspor'da oynuyordu. Dolayısıyla birbirimizi tanıyoruz. Kendisi de hazır olduğunu bize bildirdi. Onu hepimiz tanıyoruz. Bugün Trabzonspor'a veda etti, onlara da teşekkür ediyoruz. Maksimovic transferi ne durumda pek bir şey bilmiyorum. Bugün Vitor geldi. Vitor ve Bakasetas ile ilgili bana bilgilendirme yapıldı. Ancak bu iki oyuncudan bahsedebilirim" şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Pana'nın ezeli rakipleriyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Önce PAOK, sonra Olympiakos ile oynayacağız. Play-Off'ta da derbiler olacak. Hiçbir derbide geri durmamız için neden yok. Herkesle her yerde oynayabiliriz. Kimseden korkmuyoruz."