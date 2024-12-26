Fatih Terim'den Al Shabab açıklaması: 'Konuştuğumuz kadarıyla...'

Al Shabab ile adı anılan Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Al Shabab açıklaması: 'Konuştuğumuz kadarıyla...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:58

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış"  açıklamasını yaptı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.  Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #transfer

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