Fatih Terim'den ayrılık kararı 'mesajı'

14 Ocak 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray’da Fatih Terim’le yolların tek taraflı olarak ayrıldığına dair çok kritik detay ortaya çıktı. Cumhuriyet, salı gününden bu yana tecrübeli hocayla ayrılık kararını başkan Burak Elmas’ın tek taraflı aldığını yazmıştı. Elmas, geçen salı düzenlediği basın toplantısında Terim’in ayrılığı için “Bu karara karşılıklı vardık” demişti. Ancak Elmas’ın bu açıklamasına rağmen Galatasaray Kulübü’nden dün fesih işlemi için Terim’e gönderilen resmi evrakta “Galatasaray AŞ Kulübü’nün 30 gün içinde fesih edeceği (tek taraflı)...” ifadesi yer aldı. Terim sözleşme fesih evrağını imzaladı. Böylece Galatasaray yeni teknik direktörü Torrent’in mukavelesini TFF’ye resmi olarak bildirebilecek.

"İLK İMZAM SON İMZAM"

Terim, Galatasaray’dan ayrılığı sonrası dün akşam sosyal medya hesabından “Galatasaray’daki ilk imzam ve son imzam” mesajını paylaştı. Tecrübeli hoca, G.Saray’a futbolcu olarak geldiği günkü imza töreninden bir fotoğraf ile dün Sarı-Kırmızılı yönetimin, kendisine yolladığı tek taraflı sözleşme feshi evrağına attığı imzanın görüntüsünü yayınladı.