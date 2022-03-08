Fatih Terim'den Burak Elmas'ın maç davetine cevap
Fatih Terim, kendisini deplasmandaki Barcelona maçına davet eden Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a yanıt verdi. Terim yazdığı mektupta, "Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisini Barcelona maçına davet eden sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'a olumsuz yanıt verdi.
Terim, Elmas gibi bir mektup yazarak Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü oynayacağı Barcelona karşılaşmasını televizyondan takip edeceğini söyledi.
Fatih Terim'in Burak Elmas'a yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay da dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki, İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız."
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