Fatih Terim'in ekibi Al-Shabab'da kriz: İstifalarını sundular!

Fatih Terim yönetimindeki Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'da futbolcuların maaşlarını alamadığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdiği iddia edildi. Kulüp başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu aktarıldı.

Fatih Terim'in ekibi Al-Shabab'da kriz: İstifalarını sundular!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:49

Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'da futbolcular isyan bayrağını açtı.

3 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.

Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.

YÖNETİMDE İSTİFALAR

Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi.

Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #istifa

İlgili Haberler

Galatasaray'dan KAP bildirimi: Son 6 aylık kârı belli oldu!

Galatasaray'dan KAP bildirimi: Son 6 aylık kârı belli oldu!
Galatasaray'dan transfer edilmişti: Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Galatasaray'dan transfer edilmişti: Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!
Galatasaraylı futbolcuya tepki: 'Hemen sözleşmesini feshederim'

Galatasaraylı futbolcuya tepki: 'Hemen sözleşmesini feshederim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler