Fatih Terim'in ekibi Al-Shabab'da kriz: İstifalarını sundular!
Fatih Terim yönetimindeki Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'da futbolcuların maaşlarını alamadığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdiği iddia edildi. Kulüp başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu aktarıldı.
Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'da futbolcular isyan bayrağını açtı.
3 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYOR
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.
Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.
YÖNETİMDE İSTİFALAR
Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi.
Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #istifa
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