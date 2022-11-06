Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Sivasspor planı ortaya çıktı

06 Kasım 2022 Pazar, 12:17

Teknik direktör Jorge Jesus'un, her zaman olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da bir önceki Dinamo Kiev deplasmanında oynattığı ilk 11'den farklı bir takım sahaya sürmesi bekleniyor.

Fanatik’in haberine göre, Osayi-Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nun sağ beke geçecek sol bekte ise Alioski oynayacak. Orta alanda ya Crespo ya da Arao'dan birinin yedeğe çekilip İsmail Yüksek'in bu bölgede forma giyeceği kaydedildi.

ARDA GÜLER ŞANS BULACAK

Haberde Kiev maçının kahramanlarından Arda Güler'in, Batshuayi ile birlikte hamle oyuncusu olması beklendiği ifade edildi.

Hücum hattında ise İrfan Can Kahveci ve Valencia ile beraber Joao Pedro'nun ilk 11’de yer alacağı ileri sürüldü.