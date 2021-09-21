Fatih Terim'in elini öpen taraftar: 'Hocam sakın takımı bırakmayın'

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi. Kayseri Havalimanı'nda kafileyi karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 19:29
Fatih Terim'in elini öpen taraftar: 'Hocam sakın takımı bırakmayın'
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Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi.

Erkilet Havaalanı'na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in havaalanından çıktığını gören taraftarlar da ‘İmparator' tezahüratları attı. Bu sırada bir taraftar, forma imzalamak için yanlarına gelen Fatih Terim'in elini öperek, “Hocam sakın takımı bırakmayın” dedi.

Havaalanı dışında konfeti yakılırken, heyeti taşıyan otobüs kamp yapacakları otele hareket etti.


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