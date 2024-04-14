Fatih Terimli Panathinaikos, maç fazlasıyla lider!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 19:59

Güncelleme: 14.04.2024 - 19:59

Yunanistan Şampiyonluk Turu 5. hafta maçında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Leonidas Vokolos'un yönetimindeki Lamia karşı karşıya geldi.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 3-1 kazanırken goller; 18. dakikada Adam Cerin, 60 ve 87. dakikalarda ise Bernard'dan geldi. Lamia'nın golü ise 14. dakikada Vykintas Slinka'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 68'e yükselten Panathinaikos maç fazlasıyla 67 puanlı PAOK'u geçip liderliğe otururken, Lamia 34 puanda kaldı.

PAOK önümüzdeki hafta deplasmanda Olympiakos ile karşılaşırken, Panathinaikos deplasmanda bir kez daha Lamia ile karşılaşacak.