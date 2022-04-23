F.Bahçe, İsmail Hoca ile yakaladığı yükselişe devam ediyor

23 Nisan 2022 Cumartesi, 23:38

Son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ikinci sıraya yerleşip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi elemesi oynama yolunda büyük avantaj yakaladı.

Üst üste 6 maçtır kazanan, deplasmanda art arda 5 galibiyet alan Sarı-Lacivertliler, son 4 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Kartal, formayı adaletli dağıtarak takım içindeki güven ortamını sağladı. Başta Altay, Crespo, Zajc, Serdar Dursun, Mert Hakan, İrfan Can, Serdar Aziz, Osayi, Kim ve Ferdi olmak üzere birçok oyuncu İsmail Kartal döneminde bireysel performansını yükseltip takıma katkı sundu. Genç yetenek Arda Güler, forma şansı bulduğu dakikalarda 3 gol, 3 asistlik performans gösterip herkesin takdirini kazandı. Öte yandan Ç.Rize maçında sağ ayak 5. metatars kemiği kırılan Crespo dün ameliyat edildi.

