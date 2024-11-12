F.Bahçe yönetimi, ‘Futboldaki yapı’ iddiasının arkasında duruyor: ‘Boş konuşmadık’

Fenerbahçe yönetimi, G.Saray Kulübü’nün önce kabul edip sonra vazgeçtiği bir yabancı hakemin iki takıma verilen ve verilmeyen kararları inceletme konusunda harekete geçti.

F.Bahçe yönetimi, ‘Futboldaki yapı’ iddiasının arkasında duruyor: ‘Boş konuşmadık’
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Hilmi Türkay
Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Sarı-Lacivertli yönetim, kariyerinde üst düzey görev yapmış ve Şampiyonlar Ligi’nde çok sayıda maç yönetmiş bir yabancı hakemi kısa süre içinde Türkiye’ye getirecek. Bu hakem hem F.Bahçe’nin hem G.Saray’ın maçlarındaki pozisyonları, verilen verilmeyen kartları inceleyecek. 

F.Bahçeli idareciler, teknik direktör Mourinho’nun, hakem ve VAR’daki hatalar nedeniyle Süper Lig’i kimsenin izlemediğini söylediği açıklamasının kasıtlı olarak başka yerlere çekildiğini savundu. 

Sarı-Lacivertli yöneticiler, “Eski hocamız Jesus da ‘Bu ligin sportif gerçekliği yok’ demişti. Mourinho da aynı şeyi söylüyor. Her hafta hakem hatalarını VAR yanlışlarını konuşuyoruz. Bunlar sonuçlara etki ediyor. Biz, bir yapının olduğunu somut örneklerle, hakem kararlarıyla anlatıyoruz. Boş konuşmadık, kamuoyunu algı oyunlarıyla kandırmadık, yanıltmadık” yorumunu yaptı.


Etiketler: #fenerbahçe #iddia

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