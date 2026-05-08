Federico Valverde'den kavga iddialarına yanıt!

Real Madrid tesislerinde Valverde ve Tchouameni arasında gerilim yaşandı. Uruguaylı futbolcu, masaya çarpması nedeniyle tekerlekli sandalyeye oturtulup hastaneye götürüldü ve tedavisi yapıldı. Real Madrid, 2 oyuncu için disiplin soruşturması başlattı ve Valverde'nin 10-14 gün dinlendirileceğini açıkladı.

Takım kaptanlarından Federico Valverde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tchouameni'nin vurduğu iddialarını yalanladı.

'TAKIM ARKADAŞIM BANA VURMADI'

Tecrübeli oyuncu, Tchouameni nedeniyle masaya çarpmadığını duyurdu.

Yıldız oyuncu, "Dün bir antrenman sırasında bir takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Maçların getirdiği yorgunluk ve hayal kırıklığı her şeyi olduğundan daha büyük gösterdi. Normal bir soyunma odasında bunlar olabilir ve genellikle kamuoyuna yansımadan kendi içinde çözülür. Açıkça biri dedikodu yayıyor ve kupasız geçen bir sezon, Real Madrid sürekli baskı altındayken her şey daha da büyütülüyor. Bugün yine bir anlaşmazlık yaşadık. Tartışma sırasında yanlışlıkla bir masaya vurdum ve bu da alnımda hastaneye gitmeyi gerektiren küçük bir kesik oluşmasına neden oldu. Hiçbir noktada takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. Bunun kavga ya da kasıtlı bir şey olduğunu düşünmek daha kolay olsa da, bu doğru değil. Durumla ilgili öfkem ve sezonun sonuna doğru bazı oyuncuların zorlanması beni bir takım arkadaşımla tartışma noktasına getirdi" ifadelerini kullandı.