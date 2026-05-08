Real Madrid, Tel Aviv engelini aşıp Final Four biletini aldı

8.05.2026 09:16:00
Real Madrid, Hapoel Tel Aviv'i 87-81 mağlup ederek EuroLeague play-off serisinde durumu 3-1'e getirdi ve Final Four biletini alan ikinci takım oldu.

EuroLeague play-off'larında İspanya ekibi Real Madrid, İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 87-81 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Botevgrad Arena'da oynanan play-off serisi 4. maçının ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Real Madrid, soyunma odasına da 46-36 üstün gitti.

Hapoel IBI Tel Aviv, ikinci devrede oyunu dengelese de üçüncü periyodu 63-53 önde bitiren Real Madrid, karşılaşmayı 87-81 kazandı.

Real Madrid'de Usman Garuba, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. İsrail ekibinde ise Daniel Oturu'nun 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla seride 3-1 galip gelen Real Madrid, Yunanistan ekibi Olympiakos'un ardından Dörtlü Final bileti alan ikinci takım oldu. İspanya temsilcisi, Dörtlü Final'de Panathinaikos AKTOR-Valencia Basket (2-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

