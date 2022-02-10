Felipe Melo: Artık labrador gibiyim
Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, Fluminense'ye transferi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, ülkesinin takımlarından Fluminense'ye transfer oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Fluminense'nin renklerini savunmak için sahada savaşmak gerekirse Pitbull'un henüz ölmediğini açıkça gösteririm. Ancak, saha dışında artık daha çok labrador gibiyim. Çok uysalım ve aileme bağlıyım" dedi.
Felipe Melo, "Sabahları çok erken kalkarım. Küçük köpeğimle yürüyüş yapar, incil okurum. Köpeğimin adı Tartufo. İtalya'dan gelen bir labrador. Onunla çok iyi vakitler geçiriyorum. Sao Paulo'dayken adı Bold olan bir pitbullum vardı. Brezilya'daki en iyi pitbull ödülünü 6-7 kez kazandı. Yakın zamanda onu da yanıma alacağım" diye konuştu.
Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında forma giyen Brezilyalı futbolcu, 5 sezondur Palmeiras kulübünde oynuyordu. Melo'nun, Fluminense ile 2023 yılı aralık ayına kadar sözleşme imzaladığı kaydedildi.
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