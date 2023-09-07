Felipe Melo, oğluyla A Takım antrenmanına çıktı... Gurur dolu anlar yaşadı!
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, Brezilya Ligi ekibi Fluminense forması giyen oğlu Davi Melo ile antrenmana çıkarak futbol sahalarında ender görülen anlar yaşadı.
Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, takımla gerçekleştirdiği antrenmanlarda büyük bir gurur yaşadı.
40 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kulübü Fluminense'de A Takım'a yükselen oğlu Davi Melo ile birlikte antrenmana çıktı.
KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Antrenmanda yüksek efor sarf eden ikili sık sık rakip olarak karşı karşıya geldi.
Şu sıralar devam eden Brezilya Ligi'nde bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Melo takımına 2 gollük katkıda bulundu.
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