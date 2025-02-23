Felipe Melo'dan derbi için skor tahmini!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalar yaptı.

Felipe Melo'dan derbi için skor tahmini!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 13:05

Yaklaşık 1 ay önce futbolu bırakan Felipe Melo, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Asist Analiz'e açıklamalar yaptı.

Derbinin zor geçeceğini ifade eden Felipe Melo, dev maçın sürprizlere açık olduğunu dile getirdi.

Buna karşın Galatasaray'ın evinde oynayacağını hatırlatan Melo, "Bence bu maçı Galatasaray kazanacak" dedi.

Derbi için skor tahmini de yapan Felipe Melo, dev maçı Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını belirtti.


Etiketler: #fenerbahçe #felipe melo #galatasaray

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