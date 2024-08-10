Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 11:16

Güncelleme: 10.08.2024 - 11:16

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Michael Valkanis'in ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Jose Rodriguez, Maestro, Yusuf, Michut, Alioui, Yusuf Barasi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE İLE ADANA DEMİRSPOR'UN 41. RANDEVUSU

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 41. kez rakip olacak.

İki ekip, bugüne kadar ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 40 maçta attığı 80 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE FARKLI ÖNDE

Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 20 lig karşılaşmasından 14'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri 54 kez sarstı.

FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.

1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.

İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.