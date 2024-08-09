Fenerbahçe, Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Bursaspor'dan ayrılan 2005 doğumlu U19 Milli Takım stoperi Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı.
Genç oyuncu transferlerini sürdüren Fenerbahçe, bir transfer daha mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Bursaspor'dan ayrılan 2005 doğumlu U19 Milli Takım stoperi Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, genç. oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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