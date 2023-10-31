Fenerbahçe adım adım dünya rekoruna: 7 maç kaldı!

Oynadığı son 21 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 7 karşılaşmayı daha kazanması halinde dünya rekoru kıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:54
Fenerbahçe adım adım dünya rekoruna: 7 maç kaldı!
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, geçen sezonki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste kazanma sayısını 21'e çıkardı.  

Sarı lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini yineledi.

REKOR 27 MAÇ 

Fenerbahçe, 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.

NTV Spor'un haberine göre bu alanda dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints'e ait. 

Maç kazanma rekorları şu şekilde: 

1- The New Saints (Galler): 27 maç (2016)

2- Ajax (Hollanda): 26 maç (1971-1972)

3- Ajax (Hollanda): 25 maç (1995)

4- Coritiba (Brezilya): 24 maç (2011)

5- Bayern Münih (Almanya): 23 maç (2020)

6- Real Madrid (İspanya): 22 maç (2014)

7- Rangers (İskoçya): 21 maç (2013-2014)

8- Manchester City (İngiltere): 21 maç (2020-2021)

9- Fenerbahçe (Türkiye): 21 maç (2023)


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