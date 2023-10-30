Maruo Icardi'yi yakaladı... Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan 12 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, Pendikspor'u deplasmanda 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 3 gol atarak 12 yıl sonra bir ilki başardı.
Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, sarı-lacivertli forma ile fırtına gibi esmeye devam ediyor.
5-0 kazanılan Pendikspor maçında 3 gol birden atarak ligdeki gol sayısını 10'a yükselten Dzeko, tam 12 yıl sonra bir maçta 3 ve üzeri gol atmayı başardı.
MAURO ICARDI'Yİ YAKALADI
Edin Dzeko son olarak Ağustos 2011'de Manchester City'nin Tottenham'ı deplasmanda 5-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.
Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.
4 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATTI
Sezona Gaziantep FK filelerini iki kez havalandırarak başlayan yıldız futbolcu, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Dzeko, Pendikspor karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki son 4 maçta da skor üretmiş oldu.
Edin Dzeko son olarak 2021-2022 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da üst üste 4 maçta gol attığı dönemin ardından aynı performansı şimdi de Fenerbahçe formasıyla gösterdi.
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