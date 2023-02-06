Fenerbahçe afet yardım kampanyası başlattı

Fenerbahçe Kulübü, AFAD ile işbirliği içerisinde bir yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç listesindeki malzemelerin toplanabilmesi için Ülker Stadyumu'nun kullanıma açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:00
Fenerbahçe afet yardım kampanyası başlattı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle yardım kampanyası başlattı.

Sarı-lacivertli kulüp, AFAD ihtiyaç listesindeki malzelemerin tedarikini sağlamak üzere Ülker Stadyumu'nun kullanıma açıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz.

Fenerium’dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz."


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