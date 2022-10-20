Fenerbahçe Akademi'den Can Bartu adına turnuva
Fenerbahçe Futbol Akademi, 'Her ay bir turnuva' projesi kapsamında kulübün ve Türk sporunun efsanesi Can Bartu adına uluslararası bir turnuva düzenleyecek.
Fenerbahçe Futbol Akademi, 'Her ay bir turnuva' projesi kapsamında kulübün ve Türk sporunun efsanesi Can Bartu adına uluslararası bir turnuva düzenleyecek.
CAN BARTU ADINA 40 MAÇ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek Uluslararası 11 Yaş Altı Can Bartu Turnuvası'na 5 ülkeden 16 takım katılacak ve 40 maç oynanacak.
SEMİH ŞENTÜRK TURNUVASI DÜZENLENMİŞTİ
Futbol altyapısına katkı sağlamak, çocuklara maç oynama fırsatı sunarak gelişimlerini desteklemek ve dünyadaki akademiler ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, eylül ayında 10 Yaş Altı Semih Şentürk turnuvası organize edilmişti. Fenerbahçe Futbol Akademi, 29 Ekim'de ise 11 Yaş Altı Cumhuriyet Turnuvası'nı gerçekleştirecek.
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