Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final şampiyonluk maçında ESBVA LM karşılaşacak. Euroleague'de şampiyonun belirleneceği maç saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:36
Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de Dörtlü Final heyecanı sürüyor. 

Mersin'in ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final organizasyonunda son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluk maçında Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE - VILLENEUVE D'ASCQ LM MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı final maçı, saat 19.00'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - VILLENEUVE D'ASCQ LM MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak. 

Sarı-lacivertli ekip, ÇBK Mersin'i 89-80, Villeneuve d'Ascq LM de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 yenerek adını finale yazdırmıştı. 


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