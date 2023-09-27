Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de 9 eksik!
Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir'de 9 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER
RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak.
Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidardan yeni düzenleme
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'
- 80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
- 'Ekrem Bey için çalışın'
- 3 dönüm bağdan 8 ton çıktı, 240 bin liraya sattı!
- MHP'li kurmaylardan 'Soylu' açıklaması
- Finans uzmanı vergisini hesapladı