Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de 9 eksik!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir'de 9 futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:05
Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de 9 eksik!
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.


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