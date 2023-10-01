Fenerbahçe Alagöz Holding'den 4'te 4
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 75-70 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a konuk oldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 75-70 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 4'te 4 yaptı.
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Fenerbahçe Alagöz Holding İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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