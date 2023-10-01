Fenerbahçe Alagöz Holding'den 4'te 4

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 75-70 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:35
Fenerbahçe Alagöz Holding'den 4'te 4
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a konuk oldu.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 75-70 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 4'te 4 yaptı.


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