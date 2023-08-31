Fenerbahçe Alagöz Holding'den yıldızlı logo kararı

Kadınlar EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, kulüp logosunun üstüne bir yıldız eklendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:24
Fenerbahçe Alagöz Holding'den yıldızlı logo kararı
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Geçen sezon Kadınlar EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, logosunda güncelleme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu temsilen logosunun üzerine bir yıldız ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2022-23 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getiren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2023-24 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek.

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz."


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Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Kadınlar Euroleague yıldız Logo

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