Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: 'Fenerbahçe ile başa çıkacağız'
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Twente'de teknik direktör Joseph Oosting, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.
Hollanda ekibinin çalıştırıcısı Joseph Oosting, futbolcusu Daan Rots ile maçın oynanacağı De Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Oosting, Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu olduğunu ve ilk maçtaki farklı skora rağmen yarın iyi bir mücadele vermek istediklerini söyledi.
"FENERBAHÇE İLE BAŞA ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
İlk maçı 5-1 kaybetmenin kendileri için onur meselesi olduğunu belirten Oosting, "Geçen maçın ilk yarısına nasıl başladıysak, o şekilde başlamak istiyoruz. Bu hafta antrenmanlarda çok iyi olduğumuzu gördüm. 5-1 çok acı verici bir durumdu ama yine iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve geride kalan yıllarda yaptıkları gibi bu maçta da iyi bir geri dönüş yapabileceklerini aktaran Oosting, "Takımımıza inancımız tam, 11 kişi oynayacağız ve Fenerbahçe ile başa çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- İşte muhtemel rakipler...
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- Yandaş Selvi'den 'Meral Akşener' iddiası
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!
- Changan 3. elektrikli alt markası Qiyuan çıktı