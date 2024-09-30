Fenerbahçe, Antalyaspor’u deplasmanda ikinci yarıdaki gollerle yendi
Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor’la karşılaştığı maça henüz 2. dakikada yaşanan gol mü değil mi tartışması damgasını vurdu.
Tadic’in sağdan ortasında altıpasın içinde kaleci Piric’in çeldiği top, önce takım arkadaşına ondan da direğe çarpıp F.Bahçeli Szymanski’nin önüne düştü. Ayağı kayıp düşen Szymanski yine rakibinden seken topa güçlükle vurup kaleye yolladı. Ancak Antalyalı Veysel’in kaleye giden topu, çizgi üzerinden mi yoksa içeri girdikten sonra mı uzaklaştırdığı tartışması yaşandı. F.Bahçeli futbolcular ile teknik direktör Mourinho uzun süre pozisyonun gol olduğu itirazında bulundu. Mourinho, eliyle topun farklı şekilde çizgiyi geçtiğini işaret etti. Hakem Cihan Aydın bir süre VAR’ın incelemesini bekleyip gol olmadığı kararını verdi.
PENALTI İSYANI
Maçın 8. dakikasında Veysel’in ceza sahasında Dzeko’ya ayağıyla müdahalesinde F.Bahçe penaltı bekledi. Dzeko itirazda bulunurken hakem Cihan Aydın’ın kararı bu yönde olmadı. VAR müdahale etmedi. Antalyaspor, F.Bahçeli Djiku’nun eliyle Samudio’nun yüzüne vurduğu pozisyonda kırmızı kart bekledi. Hakem Aydın, Djiku’ya sarı kart gösterdi.
TEPKİ KOYUNCA SARI KART GÖRDÜ
Mourinho, Dzeko’nun 77. dakikada attığı ve ofsayt nedeniyle sayılmayan gol sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu. Hakem Cihan Aydın bu hareketi nedeniyle Portekizli hocaya sarı kart gösterdi.
FRED SÜRPRİZİ
Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında ilk 11’in değişilmez ismi Fred’i yedek bıraktı. Orta sahanın merkezinde yeni transfer Amrabat oynadı. S.Gilloise maçına 11’de başlayan En Nesyri, Cengiz, Becao ve İrfan Can Kahveci de yedek soyundu. Mourinho, 0-0 biten ilk yarının ardından 46. dakikada İsmail ile Djiku’yu çıkarıp Fred ve yeni transfer Kostic’i sahaya sürdü. İkinci yarıda Nesyri ve Becao da oyuna girdi. F.Bahçe’yi 1-0 öne geçiren Tadic, Sarı-Lacivertlilerin son 7 golün 5’inde pay sahibi oldu: 4 gol, 1 asist.
DEPLASMAN FATİHİ
Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 23 maçta yenilmedi. SarıLacivertliler 19 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
JOSE VE ALEX DE SOUZA YAN YANA
Fenerbahçe'nin efsane 10 numaralarından Alex de Souza, Antalyaspor Teknik Direktörü unvanıyla eski takımına karşı ilk kez rakip oldu. Maçtan önce Mourinho ile Alex bir süre sohbet etti. Alex, F.Bahçe yedek kulübesine gidip Fred ve Becao ile konuştu, diğer oyunculara başarı diledi.
ANTALYA: 0 - FENERBAHÇE: 2
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEMLER: Cihan Aydın, Emin Tuğral, Serkan Çimen, VAR: Alper Çetin
ANTALYASPOR: Piric, M.Yılmaz, Veysel (dk. 74 Gerxhaliu), Thalisson, Güray, Kaluzinski (dk. 74 Gaich), Petrusenko (dk. 82 Safuri), Erdal (dk. 50 Soner), Townsend (dk. 74 V.Streek), Djenepo, Samudio
FENERBAHÇE: Livakovic, M.Müldür, Djiku (dk. 46 Kostic), Çağlar, Oosterwolde, İsmail (dk. 46 Fred), Amrabat, Tadic, Szymanski (dk. 85 M.Hakan), Maximin (dk. 69 Becao), Dzeko (dk. 79 Nesyri)
GOLLER: Dk. 63 Tadic, dk. 82 Thalisson (k.k.)
SARI KARTLAR: Mourinho, Djiku; Kelven
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