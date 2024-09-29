Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Hata ve tesadüf hep aynı takıma denk geliyorsa...'
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Antalyaspor maçının hakem yönetimine tepki gösterdi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Antalyaspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Mosturoğlu, paylaşımında Antalyaspor maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.
Şekip Mosturoğlu
Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Hata ile izahı mümkün olmayan hakem kararları nedense hep bizim maçlarımıza tesadüf ediyor. Hata ve tesadüf hep aynı takıma denk geliyorsa artık bunun bir izahı olamaz. Kimse de bu saatten sonra bize izah etmeye çalışmasın. Aklımızla alay ettirmeyiz."
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