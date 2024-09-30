Fenerbahçe'de Filip Kostic ilk maçına çıktı!
Fenerbahçe'nin Juventus'tan kadrosuna kattığı Sırp yıldız Filip Kostic, Antalyaspor karşısında forma şansı buldu.
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Antalya deplasmanında çıktı ve 45 dakika süre aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısının başında Alexander Djiku'nun yerine Sırbistanlı sol kanata forma şansı verdi.
Etiketler: #Filip Kostic #fenerbahçe #antalyaspor
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