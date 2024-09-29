Fenerbahçe'den 'hakem' kararı: 'TFF'ye göndereceğiz'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten" dedi.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi.
Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı açıklamasında; "Türkiye'de garip şeyler oluyor. Taraftarlarımız şunu bilsin. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız" dedi.
"TFF'YE VİDEO GÖNDERECEĞİZ"
Fenerbahçe Asbaşkanı sözlerinin devamında; "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonu. İncelenmemesi. Bizim VAR'ların kısa sürmesi. Başka VAR'ların uzun incelenmesi. Garip" ifadelerini kullandı.
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