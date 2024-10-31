Fenerbahçe antrenmanında talihsiz an: Jose Mourinho futbolcuyla çarpıştı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 17:20

Güncelleme: 31.10.2024 - 17:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda talihsiz bir olay yaşadı.

Portekizli teknik direktör, antrenmanda milli oyuncu İsmail Yüksek ile çarpıştı.

Fenerbahçe, yeni takımı otobüsünü teslim alırken Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüntü gündem oldu.

SAKATLANDIĞI ANI PAYLAŞTI

Jose Mourinho, daha sonra sakatlığı anı paylaştı ve, "Genç koçlara ders; 'Asla oyuncularla aynı renk giymeyin'... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler" ifadelerini kullandı.