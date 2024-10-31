Fenerbahçe antrenmanında talihsiz an: Jose Mourinho futbolcuyla çarpıştı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, antrenmanda sarı-lacivertli bir futbolcu ile çarpışarak sakatlandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda talihsiz bir olay yaşadı.
Portekizli teknik direktör, antrenmanda milli oyuncu İsmail Yüksek ile çarpıştı.
Fenerbahçe, yeni takımı otobüsünü teslim alırken Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüntü gündem oldu.
SAKATLANDIĞI ANI PAYLAŞTI
Jose Mourinho, daha sonra sakatlığı anı paylaştı ve, "Genç koçlara ders; 'Asla oyuncularla aynı renk giymeyin'... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe antrenmanında talihsiz an— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) October 31, 2024
Jose Mourinho futbolcuyla çarpıştı! pic.twitter.com/zyVatUqTxe
Etiketler: #jose mourinho #ismail yüksek #fenerbahçe #sakatlık
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