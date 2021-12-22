Fenerbahçe antrenörü Zeki Murat Göle: Sonuçta biz Fenerbahçe'yiz
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı lacivertliler 9 kişi kalan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.
Art arda 3 maçtır, deplasmanlarda da Galatasaray galibiyeti hariç 6 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de maçın ardından teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin başında daha önceden de 2 maç bulunan Zeki Murat Göle, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 9 kişi kalan bir rakibi, Fenerbahçe olarak yenmemiz gerekiyordu. İlk yarı, oyunsal anlamda istediğimiz gibi geçti. İkinci yarıda çok farklı bir oyun bekliyorduk ama üretkenliği son dakikalara kadar sağlayamadık. Üzgünüz ama devam edeceğiz. Sonuçta biz Fenerbahçe'yiz!" ifadelerini kullandı.
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