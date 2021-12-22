Karagümrük kalecisi Viviano, Fenerbahçe performansıyla ligin zirvesine çıktı

Fatih Karagümrük kalecisi Viviano, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede 13 kurtarış yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en çok kurtarış yapan oyuncu oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 22:36
Karagümrük kalecisi Viviano, Fenerbahçe performansıyla ligin zirvesine çıktı
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Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ten Pesic'in golüne cevap 40. dakikada penaltıdan Mesut Özil'den geldi.

Fatih Karagümrük'te Burak Bekiroğlu ve Caner Erkin, penaltı pozisyonu ve sonrasında kırmızı kart görerek Karagümrük'ü 9 kişi bıraktılar.

Bu dakikadan itibaren maçı tutan oyuncu ise Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano oldu.

Opta'nın verilerine göre; maç boyunca toplamda 13 kurtarış yapan Viviano, bu sezon bir Süper Lig maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu.


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