Karagümrük kalecisi Viviano, Fenerbahçe performansıyla ligin zirvesine çıktı
Fatih Karagümrük kalecisi Viviano, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede 13 kurtarış yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en çok kurtarış yapan oyuncu oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ten Pesic'in golüne cevap 40. dakikada penaltıdan Mesut Özil'den geldi.
Fatih Karagümrük'te Burak Bekiroğlu ve Caner Erkin, penaltı pozisyonu ve sonrasında kırmızı kart görerek Karagümrük'ü 9 kişi bıraktılar.
Bu dakikadan itibaren maçı tutan oyuncu ise Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano oldu.
Opta'nın verilerine göre; maç boyunca toplamda 13 kurtarış yapan Viviano, bu sezon bir Süper Lig maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu