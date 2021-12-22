Karagümrük kalecisi Viviano, Fenerbahçe performansıyla ligin zirvesine çıktı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 22:36

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ten Pesic'in golüne cevap 40. dakikada penaltıdan Mesut Özil'den geldi.

Fatih Karagümrük'te Burak Bekiroğlu ve Caner Erkin, penaltı pozisyonu ve sonrasında kırmızı kart görerek Karagümrük'ü 9 kişi bıraktılar.

Bu dakikadan itibaren maçı tutan oyuncu ise Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano oldu.

Opta'nın verilerine göre; maç boyunca toplamda 13 kurtarış yapan Viviano, bu sezon bir Süper Lig maçında en çok kurtarış yapan kaleci oldu.