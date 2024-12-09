Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçına Bosnalı hakem!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçına Bosnalı hakem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:35

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.

Kadıköy'de oynanacak mücadelede Bosnalı hakem Irfan Peljto görev yapacak.

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #Athletic Bilbao #hakem

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