Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Devleri geride bıraktı!
Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek final kapısını araladı. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetiyle Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar arasında da zirveye oturdu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu zaferle çeyrek final turuna kalmak için büyük avantaj sağlarken, Avrupa'da büyük bir başarının da sahibi oldu.
Belçika'da oynanan karşılaşmada sahaya büyük bir mücadele koyan Fenerbahçe, rakibini adeta bozguna uğrattı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Tadic ve Oosterwolde atarken bu zafer beraberinde Avrupa kupalarında önemli bir başarıyı da getirdi.
EN ÇOK MAÇ KAZANAN TAKIM
Avrupa'daki tek temsilcimiz olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında önceki sezondan bu yana en fazla maç kazanan takım.
Opta verilerine göre, 19 maç ile geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor.
Fenerbahçe ile aynı maç sayısını kazanan Aston Villa da temsilcimizle zirveyi paylaşıyor.
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