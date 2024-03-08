Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:27

Güncelleme: 08.03.2024 - 09:27

Fenerbahçe, deplasmanda Union Saint Gilloise'i 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: ''Ben daha önce bir Türk takımının Avrupa’da 1,95 üstü 3 futbolcusu birden olan bir ekiple eşleştiğini hatırlamıyorum. Bu kadar uzun bir ekibe karşı Fenerbahçe 10’dan fazla korneri başarıyla savundu. Bu savunmada hem Djiku’nun, hem de Oosterwolde’nin önemli rolleri var. Daha önce Oosterwolde’ye verilen 6 milyonu fazla bulmuştum, yanılmışım. Vergeef me Oosterwolde (Özür dilerim Oosterwolde). Belki hâlâ bek rolünde seviyesi tartışılabilir. Ancak stoper pozisyonunda boyu, sertliği ve hızıyla çok iyi bir alternatif oldu Oosterwolde.'' (Hürriyet)

''İSMAİL KARTAL FARKI''

Gürcan Bilgiç: ''İsmail Kartal farkı burada devreye giriyor. Çokca bahsettiğimiz "oyun gücü", taktik disiplin ile birleştiğinde, Belçika'nın "prensleri" sürekli duvara çarpıp geri döndüler. Bu kurguyu yöneten ve üreten de İsmail Yüksek oldu. Cengiz, Szymanski, hatta Tadic göze batmadı maç boyunca. Çünkü maçın karakteri ofansif değil, defansif ve sonraki maç üzerine kuruldu. Elemeli maçların "ruhu" burada… İyi oynamak değil, doğru dizilip, istenen sonucu almaktır önemli olan.'' (Fotomaç)

''HERKESE DERS VERDİ''

Ali Gültiken: ''Saint Gilloise çok dinamik ve atletik bir takım. Hem kontrayı iyi oynuyorlar hem de set oyununda çok başarılılar. Fenerbahçe rakibinin tüm bu güçlü yönlerine iyi çalışmış. Hem tedbirlerini üst seviyede aldı hem de istediği golleri buldu. Batshuayi'nin kendi ülkesinde golü bulmuş olması da onun adına özel bir görüntüydü. Bu kadar yüksek tempo ile oynayan böyle bir takımın hamlelerine tüm maç boyunca karşılık verebilmek kolay değil. Fakat Fenerbahçe'de tüm oyuncular muazzam konsantreydi. Hep oyunun içerisinde kaldılar. Aynı tempo ile de karşılık verdiler. İsmail, Osayi, Djiku Oosterrwolde ve oyuna girdikten sonra Ferdi harika savunma yaptılar. ücum oyuncularının 2. yarıda bir türlü yapamadığı çabuk çıkışı Oosterwolde herkese ders verir gibi yaptı ve 2. golü attı.'' (Sabah)

''MOURINHO GÖRSE KISKANIRDI''

İlker Yağcıoğlu: ''Fenerbahçe, Belçika'da dün gece öyle bir 45 dakika oynadı ki bence kusursuzdu. Rakibe bir tek pozisyon dahi vermeden topa sahip olarak golü de bulup üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Hücumda Batshuayi'nin hareketli ve çok iyi oyunu, orta sahada İsmail ve Fred ikilisi Tadic'in kalitesi Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynamasını sağladı. Oyun içinde Cengiz ve Szymanski hariç herkes müthiş iyi oynadı müthiş mücadele etti. Özellikle savunma anlayışını bundan iyi yapmak mümkün değildi. Jose Mourinho görse bu savunmayı kıskanırdı.'' (Takvim)

''DÜŞMAN KOALİSYONA DIŞ GÜÇLER''

Ercan Güven: ''Belçika’daki 3-0 net skorla, biyolojik saatini “çeyrek finale çeyrek kalaya” kuran Fenerbahçe’nin, şampiyonluktaki “yerli ve ezeli” rakibi, küplere binse yeridir. Kolay mı; “kutsal savaş” verdikleri “düşman koalisyona” bir de “dış güçler” eklendi sanki! Hani dehşetli bir rakipti Saint Gilloise? Şaka bir yana, aslında tecrübe ile temponun zırhsız-maskesiz mertçe kapışması ve kocaman yürekli yeteneklerin, kocaman akciğerlerle baş etme gösterisiydi Belçika’da yaşanan.'' (Milliyet)