Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası: '50 milyon Euro edebilir'

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 3-0 yendiği mücadeleyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde sonuna kadar gidebileceğini belirten Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'ye ise ayrı parantez açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:32
Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası: '50 milyon Euro edebilir'
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, katıldığı bir YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi. 

Rıdvan Dilmen'in maç sonrası yaptığı yorumlar şöyle:

"Konferans Ligi'nin favorilerinden biri Fenerbahçe."

'ATİNA'DA FİNAL OYNAYABİLİR'

"Fenerbahçe'nin Atina'da final oynama ihtimali yüksek. Ben 'Dört büyükler'den birinin zama içinde Konferans Ligi'nde final oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu ile Konferans Ligi'nde final şansını eşit görüyorum."

"EN BÜYÜK KAZANÇ OOSTERWOLDE"

"Bence Fenerbahçe'nin bu yıl en büyük kazançlarından biri Oosterwolde'dir."

"İSMAİL KARTAL İKİ KUPAYI DA İSTER"

"İsmail Kartal'a bu saatten sonra Süper Lig mi, Konferans Ligi mi diye sorsalar bu dakikadan sonra ikisini de ister. Ama yine de yüzde vereceksek yüzde 60 Süper Lig, yüzde 40 Konferans Ligi'ni ister."

"İKİ FUTBOLCU İÇİN TOPLAM 50 MİLYON EURO"

"Ferdi ile Oosterwolde'ye övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, "25'er milyon euroya satarsa şaşırmasın Fenerbahçe bunu söyleyeyim. Her gün gelişen ve çok genç oyuncular bunlar."


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