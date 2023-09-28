Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.
Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
RAMS Başakşehir'de Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan statü gereği maçta yer alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie ise İstanbul ekibinin diğer eksikleri.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Başakşehir: Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek
31. KEZ KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe ile Başekşehir ligde 31. kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 30 karşılaşmada Fenerbahçe 16 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise berabere bitti.
Fenerbahçe'nin 42 golüne karşılık Başakşehir 33 kez rakibinin filelerini havalandırdı.
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