Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı!

12.05.2026 09:44:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 12 Mayıs 2012'de yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "3 Temmuz 2011'de başlayan ve Fenerbahçe'yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olaylarının üzerinden 14 yıl geçti" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından 12 Mayıs 2012'de yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"12 MAYIS 2012: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

3 Temmuz 2011'de başlayan ve Fenerbahçe'yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olaylarının üzerinden 14 yıl geçti. 

12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde, FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik yaratılmış; hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın canına kast edilmiştir.

Fenerbahçe camiası ise tarihi boyunca olduğu gibi o gün de haksızlık karşısında geri adım atmamış; birlik, dayanışma ve haklılığından aldığı güçle gerçeklerin ortaya çıkması için mücadelesini sürdürmüştür.

119 yıldır onurlu ve dimdik duran; "önce vatan" diyerek daima ülkesinin yanında olan; yaşadığı tüm haksızlıklara rağmen yarıştığı her branşta Türk sporuna hizmet etmeyi sürdüren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

12 Mayıs 2012'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız."

