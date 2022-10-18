Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: 'Futbol saha dışında oynanmaya devam ediyor'

18 Ekim 2022 Salı, 18:39

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Bilecik, futbol takımının başarılı performansına değinirken VAR konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin görüşlerini bildirdi.

Erol Bilecik’in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe bu yıl maratonuna fevkalade iyi başlamıştır ve bu bütün camiamıza büyük keyif vermektedir. Bunun devam etmesini diliyorum ve rakamlar da iyi yolda olduğumuzu gösteriyor ancak henüz ligin başındayız."

"Son derece iyi giden bir yapımız olmasına rağmen üzülerek söylüyorum ki; Türkiye'de futbol saha dışında oynanmaya devam ediyor. Bazı kulüpler de bu konuda ustalaşmış durumda. Futbolu saha dışında oynamayı en iyi bilen kurumların hezeyanlardan bunu görebiliyoruz. Hiç alışık olmadığımız ve yakışık olmayan durumlar yaşanıyor."

“HAK ETTİĞİMİZ BAŞARILARA GÖZ DİKENLERLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

"Bugün en çok gol pozisyonu yaratan, pozisyona giren, en çok gol atan takım Fenerbahçe. Rakamlar gerçekleri ifade eder. Bir takımın bütün sezonda attığı golü biz 3 maçta atıyoruz. Bu durumda bir farkın oluşmaması mümkün mü?"

"Camiamızı çok mutlu eden bir hocamız ve takımımız var. Bizi saha dışına çekmek isteyen bütün kurumlarla mücadelemizi seve seve vereceğiz. Hak ettiğimiz başarılara göz dikenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bütün yapılarımızla bir yumruk olmuş durumdayız."

“İNAN KIRAÇ’IN AÇIKLAMALARI BİZİ ÜZDÜ”

"Spor medyasının sorumluluğu futbol için çok kritik. Görevlerini düzgün bir şekilde yapan yüzlerce arkadaşımız var ancak bazı insanlar halkı düşmanlığa sevk etmeyi ve manipülasyon yapmayı seviyor. Devlet kanalında da bu tarz insanlar bulunuyor. Son derece taraf olan bir yapı ve nezaket kurallarının dışında davranışlar görüyoruz. Devlet kanalımızın tepe yöneticisine şikayetlerimizi sunduk. VAR çizgisinden nezaket kurallarına kadar birçok konuda yanlış değerlendirmeler yapılıyor."

"İnan Kıraç'ın açıklamaları bizi çok üzdü. Bunu bir mantığa oturtamıyoruz. Gerçekle alakası olmayan ve mantık sınırlarını zorlayan bir açıklama. Bunun ne anlama geldiğini İnan Kıraç'a sormak gerekir. Söyledikleri hiçbir şey ifade etmiyor ve Fenerbahçe camiası tarafından da rağbet görmüyor."

“GEÇMİŞTEN DERS ALMALIYIZ”

"Bir terör örgütü üyesi olan eski futbolcunun benzer dakikalarda açıklama yapmasını son derece manidar buluyoruz. Bu durumun spor medyasının ve kamuoyunun dikkatine alınması gerekir."

"Taraftarların hakkını ödeyemeyiz. Bu her daim böyledir. Fenerbahçe camiasındaki doğruların başında her zaman taraftar gelir. Yolumuz daha uzun, bu yolculukta rehavete kapılmamalıyız. Şu ana kadar aynen devam ettikleri gibi stadımızı doldurmaları gerekir. Geçtiğimiz sezonlarda hayretle izlediğimiz anlar oldu. Bu işin inişli çıkışlı dönemleri var. İyi günde de kötü günde de daha fazla birlikte olmalıyız ve geçmişten ders almalıyız."

“TRİBÜN CEZALARI KULÜBE ZARAR VERİYOR”

"Herkesin hayranlıkla izlediği bir Fenerbahçe var. Sevgili kaptanımız Altay'ı eleştirmelerini hiç doğru bulmuyoruz. Altay'a sahip çıkmanın tam zamanı. Başakşehir maçında da taraftarlarımızın Altay'a destek olacağını düşünüyoruz. Takıma fazlasıyla sahip çıkmalıyız."

"Sosyal medyada malum camialarla ile yaşanan diyaloglarda taraftarlarımızın haksızlığa karşı çıkacağını düşünüyoruz. Tribünlerimizden kaynaklanan cezaların kulübümüze zarar verdiğini iletmem gerek. Bu uzun bir yarış ve kimsenin bize şimdiden bir unvan vermesine gerek yok. Mayıs ayında hakkımızla o unvanı zaten alacağız. Her hafta işimize odaklanıyoruz."